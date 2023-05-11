Папская академия наук обсуждает пути выхода из кризисов

Папская академия наук обсуждает пути выхода из кризисов

Май 11, 2023

Если бы в течение одного года человечество не производило оружие, во всем мире был бы побежден голод: эту уже много раз высказанную мысль повторил в ходе Папской академии наук, организовавшей конференцию на тему «Продовольственные и гуманитарные кризисы: наука и политические меры для их предотвращения и смягчения». Передает русская служба Vatican News.

Выбранная тема, отметил Папа, обращаясь к участникам конференции, «более чем уместна, и не только как академические дебаты, но и потому, что она взывает к дальновидности властей и к политическим практикам, направленным на облегчение страданий многих наших братьев и сестер».

Продовольственные и гуманитарные кризисы – это «безотлагательный вызов», брошенный природными катастрофами, вооруженными столкновениями, а также политической и экономической коррупцией и истощением ресурсов земли: все это препятствует производству продуктов, угрожает сохранению сельскохозяйственных систем и продовольственной безопасности целых народов, подчеркнул Папа Франциск.

«Я надеюсь, — сказал Святейший Отец, — что ваша конференция поможет всем нам лучше преодолевать кризисы, которые мы переживаем, не только сосредоточиваясь на технических решениях, но прежде всего помня, насколько важно развивать универсальную солидарность, основанную на братстве, на любви и взаимном понимании».

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