Папе Франциску сегодня исполняется 85 лет!

Святейшему Отцу Франциску исполняется в пятницу 85 лет. Несмотря на свой возраст, Папа выдерживает достаточно напряженный график, особенно в зарубежных поездках, которые он возобновил после паузы, вызванной пандемией.

Поздравления в адрес Предстоятеля Римско-Католической Церкви поступают со всего мира, передает ТАСС.

Свои 85 лет аргентинец, потомок итальянских эмигрантов, Хорхе Марио Бергольо встречает в неплохой физической форме. Как любой человек в его возрасте, он испытывает определенные сложности при ходьбе. Минувшим летом Папа Франциск перенес операцию на кишечнике, пробыв более недели в больнице. В СМИ поползли слухи о неважном здоровье Папы, но он их все опроверг, отправившись в сентябре в поездку, во время которой все сопровождающие отметили, что Франциск не только восстановился, но, по-видимому, улучшилось его общее состояние здоровья после операции, устранившей доставлявший ему неудобства недуг.

Бергольо — первый Папа Римский из Латинской Америки и первый, взявший себе имя Франциска, святого покровителя Европы. Он — первый Папа-иезуит. Пожалуй, наилучшим образом о своем призвании Папа сказал сам — на недавней встрече с собратьями по ордену в Афинах во время поездки в Грецию. Так сложилось, что во всех зарубежных поездках Папа Римский беседует с иезуитами. Содержание последней беседы как раз накануне юбилея опубликовало издание Civiltа cattolica.

«Интересно, почему братья-иезуиты обладают способностью ухватывать главное. Возможно, потому что умеют сочетать сферу чувств с физической работой. Они касаются реальности руками. Братья конкретны, хорошо разбираются в конфликтах и трудностях — у них зоркий глаз», — сказал Святейший Отец.

«Когда человек начинает процесс, он должен позволить ему развиваться, позволить делу расти, а затем уйти. Так должен поступать каждый иезуит. Никому из нас не принадлежит никакое апостольское дело, потому что оно принадлежит Господу. Таким образом проявляется наше творческое бесстрастие. Нужно быть отцом и позволить ребенку расти. Иезуит, действующий без распознавания, — не настоящий иезуит», — продолжил Понтифик.

Наконец, отвечая одному из собратьев, рассказавшему о своих многочисленных переездах, Папа поделился размышлением: «Слушая тебя, я подумал о конце жизни иезуита: после многих лет интенсивной работы достичь старости, вероятно, уставшим, полным противоречий, но с улыбкой, с радостью того, кто сделал свое дело. Это хорошая усталость человека, отдавшего свою жизнь. Когда вы достигаете старости, полной усталости, но не горечи, где есть способность улыбаться, тогда вы — песня надежды. Иезуит, достигший нашего возраста и продолжающий работать, терпеливо перенося противоречия и не теряя улыбки, становится гимном надежды».