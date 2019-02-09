Папа: жизнь, сбереженная для себя, увядает

Жизнь предназначена для того, чтобы ее отдавать, и в этом заключается ее ценность: эту мысль Папа Франциск подчеркнул, комментируя на утренней Мессе 8 февраля евангельское чтение о мученичестве святого Иоанна Предтечи.

Святейший Отец пригласил верующих размышлять о личности четырех персонажей, присутствующих в этом повествовании: это «нерешительный и коррумпированный» царь Ирод, супруга брата царя, «умевшая только ненавидеть», тщеславная танцовщица Саломея и сам Иоанн Креститель, которому отсекли голову в темнице.

Иоанн знал о том, какой его ждет конец, потому что он «умел умаляться», как сам он говорил о Господе: «Ему должно расти, а мне умаляться». И он «умалился вплоть до смерти», став таким образом предтечей, предвозвестником Иисуса Христа.

«Мученичество – это служение и тайна, это совершенно особый, великий дар жизни».

Останавливаясь на четырех персонажах, которых мы встречаем в истории мученичества Иоанна Предтечи, Папа отметил, что Ирод использует те же слова, какие Сатана употреблял, искушая Иисуса в пустыне: «Если ты мне поклонишься, я отдам тебе все, отдам тебе царство». «За этими персонажами стоит Сатана, сеятель ненависти», — пояснил Папа. Именно дьявол стоит за ненавистью Иродиады, за тщеславием Саломеи, за коррупцией царя.

Иоанн принял мученичество в темнице, в безвестности, как это происходит с многочисленными христианскими мучениками. «Жизнь обладает ценностью только если она отдана, отдана с любовью и истиной, отдана другим – в повседневной жизни, в семье», — пояснил Папа Франциск, добавив: если беречь жизнь исключительно для себя, то она «увядает».

Ольга Сакун

Источник: Vatican News