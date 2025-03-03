Папа: «Забота о литургии – это прежде всего забота о молитве»

Литургия должна быть «воплощённой и инкультурированной»: она выражает веру Церкви, затрагивает жизнь Народа Божьего и открывает ему его истинную духовную сущность. Об этом Папа Франциск, который в настоящее время проходит лечение в больнице «Джемелли», напоминает в послании участникам Международного курса подготовки ответственных за архиерейские богослужения. Образовательный курс был организован Папским институтом Св. Ансельма.

Епископ Рима призывает внимать радостям и страданиям, мечтам и заботам Народа Божьего, поскольку они обладают герменевтической ценностью. Литургический стиль должен выражать следование за Христом, избегая ненужной помпезности или протагонизма. «Призываю вас исполнять ваше служение в духе смирения, не выставляя напоказ его плоды», – пишет Папа, обращаясь к ответственным за богослужения, министрантам, чтецам и певчим.

Святейший Отец подчёркивает, что каждая епархия черпает вдохновение в литургической практике епископа и кафедрального собора, а ответственные за богослужения призваны быть мистагогами и наставниками общинной молитвы. Смиренно обучая литургическому искусству, они должны управлять ритмом священных обрядов и сопровождать верных в сакраментальном событии. Их задача – мудро и смиренно организовывать литургические события, чтобы богословские принципы, изложенные в богослужебных книгах, воплощались в живую практику. Они также должны помогать епископу как поборнику и хранителю литургической жизни, чтобы пастырь мог с кротостью вести свою паству к приношению себя Отцу, в подражание Христу.

«Забота о литургии – это прежде всего забота о молитве, то есть о встрече с Господом», – отмечает Папа, подчёркивая вклад великой наставницы духовной жизни св. Терезы Авильской: Павел VI провозгласил её Учителем Церкви, признавая глубокую мудрость святой как в духовных, так и в человеческих вопросах. Подготовка и проведение литургии как раз и означает сочетание Божественной и человеческой мудрости: первая обретается молитвой, размышлением, созерцанием, объясняет Папа, вторая приходит в результате глубокого изучения и внимательного слушания.

Епископ Рима призывает ответственных за литургию всегда оставаться чуткими к Народу Божьему, стараться понять его нужды, а также формы и методы, способствующие участию в литургическом действе. «Без литургии невозможна настоящая пастырская работа, ибо литургия – это вершина, к которой в своих делах стремится Церковь».

Святейший Отец выражает надежду, что служители литургии будут сопровождать верующих с любовью и мудростью, и завершает послание просьбой о молитве.



Источник: русская служба Vatican News