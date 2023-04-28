Папа: забота о бедных благотворно влияет на общество

26 апреля Папа Франциск встретился в Ватикане с делегатами американской организации Catholic Extension Society, которая с 1907 года помогает беднейшим миссионерским епархиям в США. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима выразил признательность гостям за их труды милосердия, отмеченные близостью к самым уязвимым:

«Я благодарю вас за ценный вклад – как на церковном, так и на гражданском уровне – в дело восстановления Пуэрто-Рико после ураганов и землетрясений, которые опустошали остров в последние годы. Я признателен сестре Норме Пиментель, лауреату премии ‘Дух св. Франциска’, за её служение многочисленным мужчинам, женщинам и детям, которые прибывают к ‘раскалённой’ южной границе США в поисках лучшего будущего».

Святейший Отец отметил, что его радует пастырская забота поместной Церкви о жертвах нынешней «культуры отбросов»: таким образом их голос может быть услышан на благо всего общества. Американская организация призвана и далее выражать «стиль Бога», который, по словам Папы, «никогда не бывает отдалённым, отстранённым или безразличным; напротив, это стиль близости, сострадания и нежности».

«Внимание к опыту и взглядам всех людей, особенно с социальных окраин, обогащает жизнь и служение Церкви. Потому что Церковь похожа на большой гобелен, который сплетён воедино Святым Духом из множества отдельных нитей, происходящих от разных народов, языков и культур. Действительно, Святой Дух создаёт гармоничное единство посреди множества членов Тела Христова и разнообразия их даров».