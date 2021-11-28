Папа выразил соболезнования президенту РФ и всем россиянам

Папа Франциск выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину и всему российскому народу в связи с гибелью 52 человек в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Западной Сибири.

Святейший Отец скорбит о жертвах аварии – работниках шахты и спасателей – и «заверяет в своих молитвах о погибших и о тех, кто оплакивает утрату».

«Его Святейшество призывает силу и мир Всемогущего Бога на всех, кто участвует в спасательных работах», — говорится в телеграмме, подписанной госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.