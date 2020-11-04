Папа выразил соболезнования австрийскому народу

Телеграмма за подписью госсекретаря адресована кардиналу Шенборну.

В телеграмме за подписью госсекретаря Ватикана кардинала П. Паролина на имя архиепископа Венского кардинала К. Шенборна Святейший Отец выражает соболезнования в связи с произошедшим в столице терактом, присоединяясь к скорби семей погибших и всего австрийского народа.

Папа молится о скорейшем восстановлении раненных в ходе теракта, а всех жертв вверяет Божественному милосердию, моля Господа о прекращении насилия и ненависти, дабы в обществе вновь воцарилось мирное сожительство.

Папа Франциск от сердца благословляет всех, кого коснулась трагедия.



Источник: Vatican News