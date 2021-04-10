Папа Франциск выразил близость колумбийцам

Папа Франциск направил телеграмму солидарности Католической Церкви Колумбии, поддержав её призыв к миру и примирению в стране. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В послании за подписью ватиканского госсекретаря кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец с большим сожалением отмечает эскалацию напряжённости в латиноамериканской стране в контексте социального кризиса, вызванного пандемией.

Епископ Рима осуждает эпизоды насилия и выражает свою близость к пострадавшим от него жителям юго-западной части Тихоокеанского региона Колумбии. В документе, адресованном главе поместного епископата монсеньору Оскару Ортеге, Папа констатирует приверженность колумбийских епископов, священников, монашествующих и мирян неустанному миротворчеству во всём регионе. Святейший Отец возносит молитвы милосердному Господу о вечном упокоении погибших, взывает к материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы и преподаёт всем колумбийцам апостольское благословение.

За последнее время на юге страны произошло несколько эпизодов насилия. 26 марта в городе Коринто, на территории департамента Каука, десятки человек получили ранения в результате взрыва автомобиля перед зданием мэрии, – одного из символических мест для общины коренных народов. Несколько десятилетий этот район был оплотом радикалов из Революционных вооружённых сил Колумбии – Армии народа (ФАРК), теперь же в нём действуют вооружённые группы и банды, связанные с наркокартелями. Коринто, как и соседний муниципалитет Торибио, исторически возглавляется представителями индейского населения. В 1984 году в Торибио был убит о. Альваро Ульке, первый католический священник из числа коренных народов; его дело продолжили иеромонахи из Миссионерского института Девы Марии Утешительницы.

Недавно колумбийские экуменические и общественные организации обнародовали детальный отчёт по фактам насилия, которому на протяжении десятилетий подвергаются церковные структуры, заступающиеся за самых бедных.