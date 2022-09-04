Папа – ВСЦ: примирение и единство – надежда для всего мира

Папа Франциск направил приветственное послание участникам XI ассамблеи Всемирного совета Церквей, которая в этом году проходит в немецком городе Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец надеется, что христианские общины смогут на пастырском фронте «углубить и укрепить узы единства между Церквами и экуменическими организациями, участвующими в конференции». В мире, охваченном несправедливостью, конфликтами и разделениями, в том числе и среди христиан, отмечает Папа, тема встречи «Любовь Христа движет мир к примирению и единству» красноречива: это настоятельный призыв ко всем христианам трудиться вместе для достижения большей близости и единства «между Церквами, религиями, культурами, народами, нациями и всей человеческой семьёй, способствуя примирению во всём мире».

«Давайте так и делать, движимые Евангелием», – призывает Папа. Христос есть наше примирение, и наша задача как христиан – полностью совершить это примирение с помощью наглядного инструмента единства, которым есть Церковь. «Мы будем убедительны только если останемся верны Господу», не приспосабливая евангельскую весть к мирскому образу мышления, подчёркивает Епископ Рима, отмечая, что христианская община «растет не за счёт прозелитизма, а только благодаря притягательности».

Однако для возвещения примирения мы должны примириться между собой, и XI ассамблея Всемирного совета Церквей уже отражает это стремление. Поэтому Папа просит ее участников приложить ещё больше усилий и ещё теснее сотрудничать ради достижения «более полного и зримого единства»: оно сможет дать надежду и утешение человечеству, и миссия Церкви будет достоверной начиная именно с примирения христиан. Экуменизм и миссия принадлежат друг другу и пересекаются между собой, подчёркивает Святейший Отец.

В конце послания Епископ Рима возносит молитву Святому Духу, дабы ассамблея Церквей смогла приблизить мир к примирению и единству.