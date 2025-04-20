Папа встретился в Ватикане с вице-президентом США

Утром 20 апреля в Доме Святой Марфы состоялась краткая частная встреча Папы Франциска с вице-президентом Соединённых Штатов Америки Джеймсом Дэвидом Вэнсом. По сообщению Зала печати Ватикана, беседа продлилась несколько минут и была посвящена обмену пасхальными поздравлениями.

Дж. Д. Вэнс, находящийся в Италии вместе с семьёй, днём ранее был принят в Государственном секретариате кардиналом Пьетро Паролином в сопровождении архиепископа Пола Ричарда Галлахера, секретаря по связям с государствами и международными организациями. Согласно коммюнике пресс-службы Святейшего Престола, встреча прошла в тёплой атмосфере: стороны подтвердили общее стремление защищать право на свободу религии и совести, а также обменялись мнениями о международной ситуации, особенно в странах, страдающих от войн, политической нестабильности и тяжёлых гуманитарных кризисов. Отдельное внимание было уделено вопросам, касающимся мигрантов, беженцев и заключённых.

В Страстную пятницу 18 апреля американский вице-президент вместе с супругой и тремя детьми принял участие в богослужении Воспоминания Страстей Господних в базилике Св. Петра, которое возглавил делегат Папы Франциска кардинал Клаудио Гуджеротти, префект Департамента по делам Восточных Церквей.



Источник: русская служба Vatican News