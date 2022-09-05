Папа встретился с выпускниками Кальксбургского колледжа

2 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана делегатов Ассоциации выпускников венского Кальксбургского колледжа (Kalksburg Kollegium), передает русская служба Vatican News.

«Пусть эти дни принесут вам духовные плоды, чтобы вы могли быть радостными свидетелями Евангелия в своём окружении», – пожелал Святейший Отец австрийским паломникам. Их колледж был основан отцами-иезуитами в XIX веке и со временем стал важным учебным центром для всей страны. Сегодня это современная школа, которая фокусируется на передаче христианских ценностей.

Епископ Рима напомнил гостям о чувстве общности, которое они испытали в своём колледже: оно продолжается и сегодня на собраниях их ассоциации, а визит в столицу Италии его укрепляет.

«Паломничество в Вечный город помогает обновить ваши связи благодаря общему пониманию миссии святого Петра и его Преемника, который заботится о единстве вселенской общины Церкви».

В конце краткой аудиенции Папа Франциск преподал австрийским паломникам и их семьям апостольское благословение.