Папа встретился с руководством «антимафии»

23 июня Папа Франциск встретился с членами Папской богородичной академии и руководством Итальянского управления по борьбе с мафией (DIA). Организованная преступность является объектом исследований специального отдела Папской академии. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Епископ Рима поблагодарил их за тридцатилетнее служение обществу во имя «союза между поколениями», общего блага, культуры законности, уважения и безопасности людей и окружающей среды. «Мафия побеждает, когда страх берет верх над жизнью, овладевает разумом и сердцем, лишая людей достоинства и внутренней свободы», поэтому необходимо «быть сильными и нести надежду, особенно среди самых слабых», подчеркнул Святейший Отец:

«Когда нет безопасности и законности, первыми страдают слабейшие и все те, кого в разных смыслах можно назвать ‘последними’. Все они – современные рабы, на которых строится экономика мафии».

По словам Папы, необходимо встать на сторону жертв деспотизма, старясь предотвратить преступления. Не менее важно «противостоять культурному колониализму мафии посредством научных исследований и воспитательной работы», потому что «гражданский, социальный и экологический прогресс проистекает не из коррупции и привилегий, а из справедливости, свободы, честности и солидарности».

Святейший Отец призвал гостей с энтузиазмом продолжать их деликатную и рискованную работу «несмотря на наличие в социальной и даже церковной ткани некой серой зоны, в которой трудно выявить чёткую дистанцию от застарелых способов действия, ошибочных и даже аморальных. Необходимо, чтобы каждый человек на всех уровнях решительно встал на путь справедливости и честности».

В конце встречи Папа Франциск вверил делегатов «материнской опеке Пресвятой Богородицы, «женщины веры и надежды»:

«Да направляет она вас в этой значимой миссии, чтобы вы могли радостно свидетельствовать о Евангелии жизни».