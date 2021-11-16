Папа встретился с президентом Республики Хорватия

Папа встретился с президентом Республики Хорватия

Ноябрь 16, 2021

15 ноября принял на частной в Апостольском дворце Ватикана президента Республики Зорана Милановича.

По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе дружественной беседы была выражена признательность за добрые двусторонние отношения, а также намерение и далее развивать сотрудничество. Стороны обсудили ряд международных и региональных вопросов, включая положение хорватского народа в Боснии и Герцеговине.

После беседы с Папой Франциском президент Хорватии встретился с ватиканским госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.


Источник: Vatican News

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