Папа встретился с президентом Франции

Папа встретился с президентом Франции

Ноябрь 28, 2021

26 ноября принял на частной в Апостольском дворце Ватикана президента Французской Республики Эмманюэля Макрона.

После беседы с Епископом Рима Макрон встретился с ватиканским госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе дружественной беседы в Государственном секретариате были подчёркнуты добрые двусторонние отношения, столетие которых недавно отмечалось.

Стороны обсудили ряд международных вопросов, включая защиту окружающей среды в свете итогов недавнего саммита COP-26 в Глазго. Состоялся обмен мнениями о перспективах предстоящего французского председательства в Европейском Союзе, а также об обязательствах Франции в Ливане, на Ближнем Востоке и в Африке.


Источник: Vatican News

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