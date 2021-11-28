Папа встретился с президентом Франции

26 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Французской Республики Эмманюэля Макрона.

После беседы с Епископом Рима президент Макрон встретился с ватиканским госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе дружественной беседы в Государственном секретариате были подчёркнуты добрые двусторонние отношения, столетие которых недавно отмечалось.

Стороны обсудили ряд международных вопросов, включая защиту окружающей среды в свете итогов недавнего саммита COP-26 в Глазго. Состоялся обмен мнениями о перспективах предстоящего французского председательства в Европейском Союзе, а также об обязательствах Франции в Ливане, на Ближнем Востоке и в Африке.



Источник: Vatican News