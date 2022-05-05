Папа встретился с премьер-министром Японии

4 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции премьер-министра Японии Фумио Кисиду, который затем встретился с госсекретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами монсеньором Полом Ричардом Галлахером. Передает русская служба Vatican News.

По словам директора пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, дружественная беседа в Государственном секретариате продлилась около 25 минут; Папа Франциск и японский дипломат говорили о том, что применение ядерного оружия и обладание им немыслимо.

Было выражено удовлетворение двусторонним сотрудничеством, вспоминая 80-летие установления дипломатических отношений между Святейшим Престолом и Государством Япония. В этом контексте был отмечен и оценён вклад Католической Церкви во многие сферы жизни японского общества.

В ходе встречи были затронуты вопросы международного порядка; стороны уделили особое внимание ситуации в Украине, подчеркнув настоятельную необходимость диалога и установления мира, а также пожелав освобождения планеты от ядерного оружия.