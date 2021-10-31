Папа встретился с премьер-министром Индии (+ ФОТО)

30 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана премьер-министра Республики Индия Нарендру Моди; их беседа продлилась около часа.

По сообщению ватиканской пресс-службы, индийский политик и Епископ Рима обсудили добросердечные отношения между Святейшим Престолом и Индией.

Премьер-министр Индии преподнёс Папе в подарок серебряный канделябр и книгу о защите окружающей среды.

Со своей стороны Святейший Отец подарил Нарендру Моди бронзовую плитку с надписью «Пустыня станет садом» и несколько Папских документов, включая новейшее Послание на Всемирный день мира и Декларацию о человеческом братстве, которую он подписал 4 февраля 2019 года в Абу-Даби вместе с верховным имамом университета «Аль-Азхар» Ахмадом Аль-Тайибом.



После беседы со Святейшим Отцом индийский премьер-министр встретился с ватиканским госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином в сопровождении секретаря по связям с государствами архиепископа Пола Ричарда Галлахера.

По словам Нарендры Моди, опубликованным на его странице в «Твиттере», во время встречи в Ватикане он пригласил Папу Римского посетить Индию. Это приглашение уже было сделано в 2017 году в связи с апостольским визитом Епископа Рима в соседние Бангладеш и Мьянму в 2018 году, но поездку не удалось осуществить.

До сих пор Индию посетили два Папы Римских: Павел VI, который побывал в Мумбаи в декабре 1964 года по случаю Международного евхаристического конгресса, и Иоанн Павел II – во время апостольских визитов в феврале 1986 и в ноябре 1999 года.



Источник: Vatican News