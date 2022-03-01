Папа встретился с представителями Церквей Ирака

28 февраля Папа Франциск принял в Ватикане представителей христианских Церквей Ирака по случаю годовщины апостольского визита Святейшего Отца в эту страну. Сообщает русская служба Vatican News.

Обращаясь к гостям, Папа отметил, что они происходят «с земли истоков» — «истоков древних ближневосточных цивилизаций, истоков истории спасения, истоков истории призвания Авраама». Это также и земля истоков христианства, подчеркнул Папа.

«Я преклоняюсь перед страданиями и мученичеством тех, кто сохранил веру даже ценой жизни», — отметил Святейший Отец, вновь повторив, что «невозможно себе представить Ирак без христиан».

В Ираке христиане завязали тесные связи между собой, и различные конфессии сотрудничают между собой как в пастырской работе, так и в сфере образования и служения бедным.

«Посреди народа, перенесшего много разрывов и разногласий, христиане сияют как пророческий знак единства в разнообразии».

Однако иракские христиане имеют еще одно специфическое призвание: «Трудиться ради того, чтобы религии были на служении барства».

«Вы знаете, что межрелигиозный диалог – это не просто вопрос вежливости. Нет, это гораздо большее. Это не вопрос договоренностей или дипломатии, — но это нечто большее: братский путь, устремленный к миру, путь часто трудный, но особенно в эти времена Бог просит о нем и благословляет его. Этот путь нуждается в терпении и понимании. Но он позволяет нам возрастать как христианам, потому что требует открытости сердца и стремления быть миротворцами на деле».

Обращаясь в конце встречи к братьям во Христе, Папа заверил их: «Вы в моем сердце и в молитвах очень многих людей. Не падайте духом: в то время как многие, на разных уровнях, угрожают миру, мы не отрываем взора от Иисуса, Князя мира, и неустанно призываем Его Духа, источника единства».