Папа встретился с послами при Святейшем Престоле

17 декабря Святейший Отец принял на аудиенции в Ватикане новых чрезвычайных и полномочных послов, аккредитованных при Святейшем Престоле. Свои верительные грамоты Папе представили послы из Молдовы, Киргизии, Намибии, Лесото, Люксембурга, Чада и Гвинеи-Бисау.

Папа Франциск попросил дипломатов передать его приветствие главам представленных ими государств и заверил в своих молитвах, дабы Всемогущий Бог обильно благословил властей, а также всех их соотечественников, миром и процветанием.

Значительную часть своей речи Святейший Отец посвятил кризису, вызванному пандемией. Год назад, когда Папа встречался с дипломатами в преддверии Рождества, «мир все еще был в тисках пандемии, но знаки надежды уже появлялись на горизонте, в то время как были введены первые вакцины».

«В то время многие верили, что с их появлением можно будет ожидать скорейшего окончания пандемии. Хотя с тех пор были сделаны большие шаги вперед, год спустя мы видим, что COVID-19 все ее приносит боль и страдания, не говоря уже о потерях человеческих жизней. Важно, чтобы международное сообщество интенсифицировало усилия по сотрудничеству, с тем чтобы все люди имели быстрый доступ к вакцинам».

Несмотря на научно-технический прогресс, нечто микроскопическое и на первый взгляд незначительное «навсегда изменило наш мир, осознаем мы это или нет». Опыт пандемии показал, что мы являемся одной человеческой семьей и каждый несет ответственность за братьев и сестер, никого не исключая. С одной стороны, пандемия выявила лучшие стороны человечества на уровне личных и коллективных поступков, исполненных щедрости, духа служения и самопожертвования, с другой стороны — на институциональном и межгосударственном уровне предстоит еще многое сделать, чтобы утвердить «культуру встречи», которая служит общему благу нашей человеческой семьи. Папа отметил важную роль, которую играют дипломаты при Святейшем Престоле, и само их присутствие отражает вовлеченность Ватикана в международное сообщество. Главным инструментом дипломатии является диалог:

«Я вас заверяю, что учреждения Святейшего Престола готовы предпринять шаги по плодотворному диалогу, чтобы обсудить вопросы общего интереса, особенно касающиеся всего человечества и нашего общего дома».

На послов при Св. Престоле, их семьи, весь дипломатический персонал Папа призвал обильные Божьи благословения.



Источник: Vatican News