Папа встретился с парламентариями-католиками
27 августа Папа Франциск принял в Ватикане участников встречи Международной сети законодателей-католиков, в которую входят члены парламентов разных стран. Гостей сопровождали кардинал Шёнборн и сиро-яковитский Патриарх Игнатий Ефрем II.
Обращаясь к гостям, Папа Франциск отметил, что посредством Международной сети, существующей с 2010 года, они «поддерживают, сопровождают и продвигают работу Святейшего Престола как свидетели Евангелия на служении своим странам и всему международному сообществу».
В своем увещании парламентариям Святейший Отец поставил акцент на кризисе, спровоцированном пандемией COVID-19, и сразу же отметил прогресс в распределении эффективных вакцин, добавив, что «предстоит еще много работы», которую нужно довести до конца». В сложившейся ситуации роль парламентариев как никогда важна: на них лежит ответственность за «всестороннее обновление своих сообществ и всего общества», подчеркнул Папа. Для этого они призваны «противостоять глубоким причинам кризиса, которые он усугубил и сделал очевидными: бедность, социальному неравенству, повсеместной безработице и отсутствию доступа к образованию».
Высочайшее призвание политиков – «служить общему благу, отдавая приоритет благополучию всех, а не личной выгоде», и для этого они всегда должны действовать в духе «всеобщего братства и общественного мира».
Вторую часть своего обращения к законодателям, исповедующим католичество, Папа посвятил вопросу управления техническим прогрессом во имя общего блага. Чудеса современной науки и техники, пояснил Св. Отец, улучшили наше качество жизни, однако, если эти достижения оставить на собственный произвол и на произвол рыночных сил, они станут угрозой для достоинства человека. Это не означает, что технический прогресс нужно тормозить. Однако необходимы политические и законодательные инструменты, которые бы защитили достоинство человека от угроз, среди которых Папа упомянул детскую порнографию, злоупотребление персональными данными, атаки на ключевые инфрастуктуры и ложную информацию, распространяемую в социальных сетях. Папа призвал законодателей «к серьезному, углубленному нравственному рассуждению о рисках и возможностях, связанных с научно-техническим прогрессом, с тем чтобы законодательство и регулирующие его международные нормы были сосредоточены на целостном человеческом развитии и мире, а не на прогрессе как самоцели».
Источник: Vatican News
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