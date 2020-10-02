Папа встретился с новобранцами Швейцарской гвардии

Утром 2 октября Святейший Отец принял на частной аудиенции в Клементийском Зале Ватикана 38 новобранцев Папской швейцарской гвардии, членов их семей и командование корпуса. По традиции присяга будущих гвардейцев должна была состояться 6 мая, но из-за санитарных мер по противодействию COVID-19 она пройдёт в воскресенье 4 октября. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к гостям Епископ Рима сердечно приветствовал новобранцев, которые, следуя примеру многих своих соотечественников, решили посвятить два года своей молодости служению Преемнику апостола Петра. «Присутствие членов ваших семей, – отметил Папа, – свидетельствует о преданности швейцарских католиков Святейшему Престолу, а также о нравственном воспитании и добром примере, посредством которого родители передали своим детям христианскую веру и великодушие в служении людям».

Святейший Отец подчеркнул, что памятная дата Разграбления Рима – когда швейцарские гвардейцы отважно защищали Папу, отдавая свои жизни, – может стать предостережением от «духовного грабежа». «В нынешних социальных условиях многие молодые люди рискуют потерять душу, следуя таким идеалам и жизненным укладам, которые отвечают лишь материальным желаниям или потребностям».

Папа выразил надежду, что пребывание в Риме станет для гвардейцев благоприятным временем, чтобы извлечь максимум пользы из того, что предлагает Вечный город, богатый историей, культурой и верой. Этим уникальным моментом нужно воспользоваться для укрепления своих культурных, языковых и духовных достижений: «Проведите его в духе братства, помогая друг другу наполнять жизнь смыслом и христианской радостью», – пожелал Папа Франциск:

«Пусть присяга, которую вы принесете послезавтра, будет также свидетельством верности вашему крещальному призванию, то есть Христу, Который призывает вас быть людьми и христианами, главными действующими лицами собственной жизни. С Божьей помощью и силой Святого Духа спокойно встречайте препятствия и жизненные испытания. Не забывайте, что Господь всегда рядом: искренне желаю, чтобы вы всегда чувствовали Его утешительное присутствие».

Святейший Отец выразил признательность всей Папской швейцарской гвардии:

«Я благодарю вас не только за то, что вы делаете – а делаете вы очень много — но и за то, как вы это делаете. Святая Тереза ​​Калькуттская говорила, что в конце жизни нас будут судить не за то, сколько всего мы сделали, а за то, сколько любви мы вложили в эти дела».

В конце встречи Папа Франциск заверил новобранцев в своих молитвах, преподал им апостольское благословение и попросил молиться о нём самом.