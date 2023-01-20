Папа встретился с камбоджийскими буддистами

19 января Папа Франциск принял на частной аудиенции представителей буддизма и гражданского общества Королевства Камбоджа, которые прибыли в Ватикан в сопровождении апостольского викария Пномпеня монсеньора Оливье Шмиттхауслера. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима поблагодарил гостей за визит, который, по его словам, направлен на укрепление межрелигиозного сотрудничества, «позволяющего людям жить мирно как братья и сёстры, примирившись друг с другом и с окружающей средой». В наше время человеческая семья и вся планета сталкиваются с серьёзными угрозами, ответом на которые может стать экологическое обращение. О необходимости такого шага заявляют и католики, и буддисты, что является «положительным знаком растущей чувствительности и заботы о благополучии Земли, нашего общего дома». Вдохновляясь религиозными убеждениями и духовными традициями, буддисты Камбоджи могут помочь «своей благородной стране на пути социального оздоровления и экономического восстановления после общественно-политических кризисов последних десятилетий», отметил Папа.

Для решения проблемы бедности и неуважения достоинства отверженных необходимо осознать «радикальную хрупкость наших экологических условий», а также прийти к «комплексным решениям, основанным на уважении фундаментальной взаимозависимости между человеческой семьей и природой», подчеркнул Святейший Отец, призвав к действенной заботе о планете, которая выражается в «уважении творения, ближних, самих себя и Творца». Это требует изменения сердца, мировоззрения и привычек.

Экологическое обращение, по словам Папы Франциска, происходит, когда «признаются человеческие корни нынешнего экологического кризиса; когда истинное покаяние приводит к замедлению или прекращению пагубных тенденций, идеологий и практик, недружественных по отношению к творению; когда люди обязуются продвигать такие модели развития, которые залечивают раны, нанесённые алчностью, погоней за финансовой прибылью, отсутствием солидарности с соседями и неуважением к окружающей среде». Экологическое обращение направлено на «преображение того, что происходит с миром, в личное страдание»; тем самым оно «помогает понять, какой вклад может внести каждый» (см. Laudato si’ 19). Необходимо изменить ментальность и отказаться от пагубных привычек, «чтобы вместе мечтать, творить и действовать ради справедливого будущего».

На этом пути, подчеркнул Святейший Отец, именно диалог раскрывает глубокое богатство наших религиозных традиций, способствующих воспитанию экологической ответственности. Следуя своим духовным принципам – непричинению вреда живым существам и ведя простой образ жизни – «буддисты могут проявлять сострадание ко всему творению, включая землю, среду обитания». Со своей стороны, христиане призваны реализовать экологическую ответственность, защищая творение, «которое Бог доверил человеку, чтобы тот возделывал его и заботился о нём (см. Быт 2,15; Laudato si’ 95; 217)».

В конце встречи Папа Франциск призвал на участников аудиенции и на всех жителей Камбоджи «обильные небесные благословения».