Папа встретился с итальянскими епископами

Вечером 23 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции в Зале Павла VI членов Епископской конференции Италии (CEI), сообщает русская служба Vatican News.

По сообщению пресс-службы Святейшего Престола, встреча продлилась около двух часов и была приурочена к открытию 76-й Генеральной ассамблеи итальянского епископата, которая проходит в эти дни в Риме на тему: «Слушая повествования Народа Божьего»; с 23 по 27 мая прелаты размышляют над приоритетами синодального пути.

Утром 24 мая работу ассамблеи открыл кардинал Гуалтьеро Бассетти, президент Епископской конференции Италии, срок полномочий которого на этом посту подходит к концу. Прелаты проголосуют за трёх кандидатов на должность главы поместного епископата, имена которых будут представлены Папе Франциску. Заключительная пресс-конференция по итогам работы 76-й Генеральной ассамблеи состоится в пятницу 27 мая.