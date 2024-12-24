Папа встретился с детьми из диспансера Св. Марфы (+ ФОТО)

Воскресным утром 22 декабря Папа Франциск по традиции встретился с детьми из ватиканского диспансера Святой Марфы, которые поздравили его с наступающим Рождеством и недавним днём рождения. Сообщает русская служба Vatican News.

Встреча началась с вручения подарка и праздничного момента с тортом, украшенным свечой. Папа задул её под дружное ликование собравшихся.

Затем праздник переместился в фойе Зала Павла VI, где царила атмосфера веселья: детей развлекали анимацией, играми, каждый мог сфотографироваться с Дедом Морозом.

Ватиканский детский диспансер Святой Марфы вот уже 102 года ежедневно поддерживает семьи в трудной жизненной ситуации. Здесь предоставляют медицинскую помощь детям, а их семьи обеспечивают предметами первой необходимости. На этот раз в торжестве приняли участие 150 семей. Каждая внесла свою частичку в праздничную атмосферу. Особенно запоминающимся стал момент создания символических Святых врат, составленных из слов. После игр и развлечений детям подарили игрушки, продуктовые наборы, итальянский кулич «панеттоне» и календарь с фотографиями, отражающими жизнь диспансера. Завершился праздник обедом в формате пикника: пицца, куриные наггетсы, маффины и фрукты стали ещё одним подарком для малышей.