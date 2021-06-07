Папа встретился с делегатами организации, занимающейся проблемой безработицы среди молодёжи

В субботу 5 июня Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане молодых делегатов проекта «Поликоро» по случаю 25-летия этой организации, занимающейся проблемой безработицы среди молодёжи. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к гостям Святейший Отец отметил, что проект «Поликоро», действующий под эгидой Католической Церкви Италии, «был и остаётся знаком надежды, особенно для многих районов Южной Италии», и сегодня – во времена социально-экономического кризиса, вызванного пандемией, – он призван действовать в новой перспективе. Епископ Рима предложил участникам проекта четыре совета, которые могут оказаться полезными на их пути.

Первый – это вдохновлять членов церковных общин на «созидание отношений, построение солидарного человечества». Заниматься трудоустройством, по словам Папы, означает продвигать человеческое достоинство. Труд порождается человеческой креативностью, и молодые люди призваны «работать над моделью экономики, альтернативной потребительской». Умение делиться, братство, безвозмездность и устойчивость – именно на этих столпах должна базироваться «иная экономика». Эта мечта «требует смелости, ведь именно смельчаки меняют мир и делают его лучше».

Второй совет Папы Франциска – жить на своей земле, не разрушая её; в полноте отношений с Богом, с братьями и сёстрами, с творением и с самими собой. Молодёжь призвана любить свою родину и не поддаваться искушениям бежать в другие места. «Самые отдалённые окраины могут стать мастерскими братства», помогающего христианским общинам пережить с надеждой кризис пандемии. Мы можем стать знаком Божьего милосердия, если сумеем склониться перед нищетой наших времён: перед безработной молодёжью, страдающей от депрессии, бесцельности, усталости и потери мечты о новом мире. «Более того, пришло время действовать в социальной, рабочей и политической сферах, не боясь запачкать руки. Вы можете помочь открыть двери и окна приходов, чтобы проблемы людей всё больше проникали в сердце общин».

В-третьих, Святейший Отец призвал участников проекта «Поликоро» вкладывать душу в свою миссию, помогая другим молодым людям, бедным и отверженным взять жизнь в свои руки, увлечься своим будущим и накапливать адекватные навыки для работы. Часто мы тратим время, а порой всю жизнь, спрашивая себя: «Кто я?», однако нужно задаваться вопросом: «Для кого я?». Ответ – для Бога и для других; именно им следует посвящать свои самые лучшие качества, дарования и харизмы. Это возможно, если мы заботимся о своей внутренней, духовной жизни, если мы углубляем знания в области социальной доктрины Церкви и стремимся воплотить её в конкретных ситуациях. В этой миссии, отметил Папа, следует избегать посредственности или поверхностности, не думать, будто мы уже знаем всё с самого начала.

Последний, четвёртый совет Папы Франциска – сопровождать. «Проект ‘Поликоро’ – это сеть человеческих и церковных отношений»: южноитальянские епархии смотрят на него с надеждой, и каждый из его членов способен стать спутником для всех молодых людей, которых встретит на своём пути. «Ваше присутствие на территории, – подчеркнул Папа, – становится знаком Церкви, которая умеет вести за руку. Это стиль Христа по отношению к ученикам из Эммауса». Вера говорит нам, что кризис может стать периодом роста:

«Дух воскресшего Христа оживляет надежду, что мы выйдем (из кризиса), и это помогает людям подняться на ноги, вернуться на дорогу, возвратиться к мечте и посвятить себя делу жизни, семье, Церкви и обществу».