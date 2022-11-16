Папа встретился с членами сети аптек Apoteca Natura

В понедельник 14 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане членов итальянской сети аптек Apoteca Natura, сообщает Vatican News.

Обращаясь к гостям, Святейший Отец отметил, что они видит в их работе положительный знак времени: креативный подход к организации и созданию рабочих мест, основанный на «экологической интуиции». Специалисты Apoteca Natura выстраивать индивидуальные отношения с жителями районов, что очень важно с точки зрения основных услуг здравоохранения. Этот фактор выделяется на фоне бюрократизации фармацевтических услуг, в результате чего «пожилые или малообразованные люди оказываются фактически исключёнными и маргинализированными». Аптеки не в силах заменить то, что входит в обязанности национальной службы здравоохранения, отметил Папа, но они «могут удовлетворить реальную потребность людей, компенсируя определённые недостатки».

Епископ Рима подчеркнул два аспекта деятельности сети аптек Apoteca Natura – гармонию и заботу. Гармония – это богословская и духовная ценность, она отражает замысел Создателя. Творение – хотя и отмечено загрязнившим его злом – всегда стремится к добру и гармонии, в надежде на спасение и окончательное единство с Богом.

С другой стороны, культура заботы в глобализованном и взаимосвязанном мире противостоит культуре потребительства и отбросов. Сегодня каждый обязан сделать выбор, потому что крик земли и бедных требуют ответственности. «Культура заботы выражается во многих малых и больших решениях, которые каждый призван принимать в зависимости от своей роли». Энциклика Laudato si’, напомнил Папа Франциск, является «для всей Церкви, а также для всех людей доброй воли призывом к осознанной и конкретной заботе».

В конце речи Святейший Отец поблагодарил итальянских фармацевтов за их вклад в развитие «альтернативной экономики», в центре которой – человек и общее благо.