Папа встретился с членами фонда Centesimus Annus – Pro Pontifice

«Трудиться ради будущего, в котором каждый сможет найти и занять своё место»: к этому призвал Папа Франциск членов фонда Centesimus Annus – Pro Pontifice на частной аудиенции 5 июня в Ватикане. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима напомнил, что ватиканский фонд был учреждён тридцать лет назад: «Всё началось после энциклики Иоанна Павла II, написанной в столетнюю годовщину исторического документа Льва XIII Rerum novarum». Миссия фонда – изучать и распространять социальное учительство Церкви, показывая, что «это не просто теория, но может стать добродетельным образом жизни, с помощью которого можно сделать общество достойным человека». «За эти тридцать лет центральное место человека, общее благо, солидарность и субсидиарность превратились для вас в конкретные действия и вдохновили сердца и поступки очень многих людей. Я благодарен фонду и всем вам за проделанную ценную работу», – подчеркнул Святейший Отец.

Важным аспектом деятельности фонда является приверженность целостной экологии, неотделимой от социальных вопросов, а также борьба против «структурных причин» бедности, неравенства, безработицы, ущемления законных прав, насильственной миграции, торговли людьми и военного насилия. Епископ Рима подчеркнул опасность «нездорового ведения экономики», способствующей «глобализации безразличия».

«Чтобы общество действительно стало местом, где слабые и безгласные могут почувствовать себя желанными и услышанными, каждый должен уметь ‘освободить пространство’, немного отстраняя собственное ‘эго’ и позволяя существовать другим. Для этого необходимо, чтобы основой общества была этика дара, а не этика обмена».

По словам Папы Франциска, «все мы нуждаемся в обществе, которое умеет предоставлять голос безгласным, поэтому ватиканский фонд Centesimus Annus – Pro Pontifice может и должен «вносить вклад в мысли и действия, способствующие росту общества, в котором мы можем вместе идти по пути мира».