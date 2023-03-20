Папа встретился с буддийскими монахами из Тайваня (+ ФОТО)

16 марта Папа Франциск принял на частной аудиенции делегацию монахов, представителей гуманистического буддизма из Тайваня (United Association of Humanistic Buddhism). Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Епископ Рима отметил, что встреча в Ватикане свидетельствует о духе дружбы и сотрудничества, прочно укоренённом в религиозном пути буддизма. Этот визит «является привилегированной возможностью для продвижения культуры встречи», когда мы открываем себя другим, веря, что найдём в них друзей, братьев и сестёр, и таким образом узнаем больше о себе. Узнавая других в их разнообразии, мы принимаем различия между нами, подчеркнул Святейший Отец:

«Культура встречи наводит мосты, открывает окна к священным ценностям и принципам, которые вдохновляют других. Она разрушает стены, которые разделяют людей и удерживают их в плену предубеждений, предрассудков или безразличия».

Паломничество к святым местам, отметил Папа Франциск, может обогатить наш подход к Божественному:

«Шедевры религиозного искусства, которые окружают нас в Ватикане и по всему Риму, отражают убеждённость в том, что в Иисусе Христе сам Бог стал ‘паломником’ в этом мире из любви к нашей человеческой семье. Для христиан Бог, ставший одним из нас в человечестве Иисуса, ведёт нас в паломничестве святости, благодаря которому мы укрепляемся в подобии Ему и таким образом становимся, по словам св. Петра, ‘причастниками Божеского естества’ (2 Петр 1,4)».

Епископ Рима отметил, что на протяжении всей истории верующие создавали храмы и священные пространства как «оазисы встречи, где можно было черпать вдохновение для мудрой и благополучной жизни»: это способствовало целостному воспитанию человека, приводя его к переживанию «гармонии человеческой целостности». Такие оазисы встречи тем более необходимы в наше время, в котором «непрерывное ускорение перемен в человечестве и на планете соединяется сегодня с интенсификацией ритмов жизни и работы» (Laudato si’ 18). Эти реалии влияют на духовную жизнь и культуру и требуют адекватного наставления молодёжи в непреходящих истинах и в проверенных методах молитвы и миростроительства. По словам Папы, религии всегда имели тесную связь с воспитанием, поэтому «и сегодня – с мудростью и человечностью наших религиозных традиций – мы хотим быть стимулом для обновлённой воспитательной деятельности, которая может способствовать росту всеобщего братства в мире».

В конце встречи Святейший Отец пожелал тайваньским буддистам, чтобы их паломничество «привело к более глубокой встрече с собой и другими, с христианской традицией и красотой земли, нашего общего дома».