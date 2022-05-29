Папа Франциск встретился с буддистами Монголии

28 мая состоялся первый в истории визит в Ватикан официальных представителей буддизма из Монголии. Поводом к встрече стало 30-летие учреждения апостольской префектуры в стране и установления дипломатических отношений со Святейшим Престолом, сообщает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Папа Франциск отметил, что сегодня мир – это горячее желание человечества. Поэтому «посредством диалога на всех уровнях» необходимо продвигать культуру мира, отвергая насилие во всех его формах, в том числе и против окружающей среды. К сожалению, отметил Папа, в наше время некоторые продолжают злоупотреблять религией, используя её для оправдания актов насилия и ненависти.

«Иисус и Будда были строителями мира и поборниками ненасилия», – сказал Епископ Рима. Любовь к Богу, к врагам, логика прощения заложены в учении Христа, Который «жил во времена насилия» и учил, что истинное поле битвы, где сталкиваются насилие и мир, – это человеческое сердце, подчеркнул Папа:

«В мире, опустошённом конфликтами и войнами, мы, как религиозные лидеры, глубоко укоренённые в наших религиозных доктринах, обязаны пробудить в человечестве желание отказаться от насилия и созидать культуру мира».

В Монголии уже существует «история гармонии» в плане межрелигиозного диалога, подчеркнул Святейший Отец, напомнив о тридцати годах присутствия Католической Церкви в стране и призвав гостей продолжать братский диалог во имя мира и согласия.