Папа встретился с больными детьми из Польши (+ ФОТО)

29 мая Папа Франциск встретился в Ватикане с группой польских детей, которые проходят лечение в онкологической больнице во Вроцлаве. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима поблагодарил юных паломников за визит и отметил, что в болезни они не одиноки, потому что Иисус всегда с ними: Господь с любовью берёт их за руку, укрепляет и дарит надежду даже в самые тяжёлые моменты. Юные пациенты не одиноки, потому что рядом ними их родственники, врачи и друзья, которые «помогают идти дальше».

Святейший Отец подчеркнул, что Иисус вверяет больным Свои замыслы, призывает их быть апостолами Божьей любви и нести её радость другим людям.

В часы одиночества нужно помнить, что Дева Мария всегда рядом, особенно когда ощущается серьёзность болезни со всеми её проблемами: «Пресвятая Богородица рядом, как была рядом со своим Сыном Иисусом, когда все Его оставили. Мария всегда с нами с материнской нежностью».

В конце встречи Папа Франциск вознёс вместе с маленькими гостями молитву «Радуйся, Мария» и преподал им апостольское благословение.