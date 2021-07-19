Папа впервые после операции обратился к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане

Папа Франциск впервые после госпитализации в связи с операцией на кишечнике обратился в воскресенье к верующим с традиционной полуденной молитвой «Ангел Господень» и проповедью из окна Апостольского дворца Ватикана, сообщает РИА Новости.

Хирургическая операция Папе Франциску была сделана 4 июля в римской больнице им. Агостино Джемелли. Как сообщил тогда Святейший Престол, понтифику была проведена «плановая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки». Позднее официальный представитель Ватикана уточнил, что операция продолжалась около трех часов и потребовала «левосторонней гемиколэктомии», то есть резекции левой части толстого кишечника. Папа Римский провел в больнице 10 суток и в минувшую среду возвратился в Ватикан.

Многочисленные верующие и паломники, заполнившие в воскресенье площадь Святого Петра, приветствовали появление Папы Римского в окне Апостольского дворца бурными радостными аплодисментами. Папа Франциск предстал перед ними в добром расположении духа. Он улыбнулся, обращаясь к ним со словами: «Дорогие братья и сестры, добрый день!» За последнюю неделю голос понтифика заметно окреп.

В прошлое воскресенье Папа Франциск впервые после операции появился перед верующими на балконе 10-го этажа больницы, где находилась его палата, и вознес молитву «Ангел Господень». Тогда Святейший Отец выглядел несколько утомленным, его голос порой звучал слабо, однако он с видимым удовольствием приветствовал собравшихся у здания клиники людей и поблагодарил их за молитвенную поддержку.

После возвращения в Ватикан Папа Франциск приступил к обычной работе. Он уже произвел ряд назначений, а в пятницу подписал апостольское послание Traditionis Custodes о новых правилах использования дособорного Римского миссала 1962 года.