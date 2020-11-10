Папа Войтыла и Центрально-Восточная Европа

В Папском университете пройдет встреча, посвященная отношениям Иоанна Павла II с Церквами и государствами по ту сторону «железного занавеса».

«Кровь от крови вашей, кость от кости вашей. Понтификат Иоанна Павла II (1978 – 2005) и Церкви в Центрально-Восточной Европе»: под таким названием в Папском Григорианском университете 17 ноября пройдет научный форум, приуроченный к столетию со дня рождения святого Кароля Войтылы. Форум организован факультетом истории и культурного достояния.

Поводом для встречи стала презентация книги под редакцией доцента «Григорианы» профессора Яна Микрута, содержащей более 50 статей о понтификате Иоанна Павла II и о его отношениях со странами и с Церквами Центральной и Восточной Европы. Слова «кровь от крови вашей, кость от кости вашей» Папа Войтыла произнес 3 июня 1979 года во время первой апостольской поездки в Польшу. Тогда он обратился ко всем христианам Центральной и Восточной Европы. Среди авторов книги – не только католики латинского обряда и грекокатолики, но и православные. В презентации форума говорится, что, по убеждению Папы Войтылы, «Европа должна дышать двумя легкими, восточным и западным, и это стало парадигмой экуменизма».



Источник: Vatican News