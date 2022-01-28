Папа: в процессах Римской Роты крайне важно слушание

27 января, по случаю открытия нового судебного года, Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане судей и адвокатов Апостольского трибунала Римской Роты, сообщает Vatican News.

Святейший Отец поблагодарил ватиканских юристов за их служение и посвятил размышления синодальному измерению в процессах по признанию брака недействительным. Синодальный путь Церкви, отметил Епископ Рима, призван подчеркнуть важность канонического процесса для жизни верующих, переживших распад брака, и в то же время продвигать гармонию отношений в церковной общине.

«Синодальность подразумевает совместный путь», поэтому все участники процесса должны идти к одной цели – установить истину о действительности брака в конкретном союзе между мужчиной и женщиной. Уже на предварительном этапе требуются усилия, направленные на примирение супругов, на установление причин их обращения в суд: требуется пастырский подход, необходимо слушать Святого Духа, ведь признание недействительности брака не может быть единственной целью канонического процесса. «Совместный поиск истины должен характеризовать каждый этап судебного процесса», и действия судей должны отличаться открытостью. Нельзя замыкаться на собственном восприятии дела, подчеркнул Папа: «Любое преднамеренное изменение или манипулирование фактами для достижения прагматически желаемого результата является недопустимым», и это относится к вовлечённым сторонам, свидетелям, экспертам и судьям. Осуществление правосудия в Церкви – это проявление пастырской заботы о спасении людей, служение истине и милосердию, что прежде всего касается епископов: в судебных процессах своих епархиальных трибуналов они призваны по-отечески заботиться о верующих.

По словам Папы Франциска, «синодальность канонического процесса подразумевает постоянное упражнение в слушании». В этой области необходимо терпеливо и внимательно слушать, а не просто слышать»; стараться понять точку зрения другого человека и «почти отождествиться с ним». Всё это является предпосылкой для культуры встречи: каждый со своим опытом, часто отмеченным болью, представляет для церковного судьи конкретную «экзистенциальную окраину», от которой исходит каждое судебное пастырское действие. Судьи должны всегда руководствоваться милосердием, которое является «полнотой справедливости и самым лучезарным проявлением истины Божией» (см. Amoris laetitia, 311). Святейший Отец подчеркнул, что «закон и суд всегда находятся на службе у истины, справедливости и евангельской добродетели милосердия».

Ещё одним аспектом синодальности в канонических процессах, по словам Епископа Рима, является распознавание: оно основано на совместном пути и слушании, что позволяет прочитывать конкретную супружескую ситуацию в свете Слова Божьего и учительства Церкви. Результатом этого «благоразумия закона» становится вынесение решения, «понятность» которого становится моментом особой значимости для верующих «на их человеческом и христианском пути».

Папа Франциск призвал судей Апостольского трибунала Римской Роты с верностью и усердием продолжать их церковное служение во имя справедливости, неотделимой от истины и, в конечном счете, от спасения душ:

«Эти труды являют милосердный лик Церкви: материнское лицо, склоняющееся над каждым верующим, чтобы помочь ему узнать правду о себе, вознести его над поражениями и бременами, пригласить жить в полной мере красотой Евангелия».

В конце речи Святейший Отец сказал:

«Не забывайте молиться. Пусть молитва всегда сопровождает вас, и не говорите, что вы очень заняты и погружены во множество дел. Ваше первое задание – молиться. Молитесь, чтобы Господь был близок к вам. Именно в молитве мы познаём сердце Господа, и судьи должны молиться в два, в три раза больше. Пожалуйста, помните в молитвах и обо мне».