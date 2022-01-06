Папа в праздник Богоявления: будем учиться у волхвов

Утром 6 января Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике Святую Мессу праздника Богоявления и в своей проповеди прокомментировал евангельское чтение от св. Матфея: о волхвах, которые пришли в Вифлеем поклониться Богомладенцу Иисусу.

Паломничество волхвов, отметил Папа, – пример для каждого верующего: мы призваны идти к Иисусу, ибо Он освещает небо жизни и направляет нас к истинной радости. Волхвы были обеспеченными мудрецами и учёными, имели всё, чтобы спокойно оставаться на месте. Тем не менее они берут на себя труд отправиться за звездой в далёкий Вифлеем. «Их глаза обращены не к земле, а к небесам»; они – подлинные искатели Бога, подчеркнул Папа. Восточных мудрецов побуждало неугомонное желание. «Желать – значит поддерживать огонь, который горит в нас и побуждает выходить за пределы сиюминутного, за пределы видимого»; такими нас создал Бог. Желания выводят нашу жизнь за пределы привычной жизни, сглаженной потреблением; за пределы монотонной, усталой веры. Внутреннее стремление побуждает христиан и всю Церковь рисковать и посвящать себя другим и добру. «Кризис веры в нашей жизни и в нашем обществе также связан с исчезновением стремления к Богу», – отметил Святейший Отец: это связано с духовной летаргией, с привычкой довольствоваться обыденностью и «не задаваться вопросом, чего от нас хочет Бог».

Отсутствие желаний, отметил Святейший Отец, приводит к унынию и безразличию, поэтому следует задуматься над тем, как продвигается путь нашей веры. По-прежнему ли наше сердце движимо стремлением к Богу? В сегодняшний праздник Богоявления, отметил Папа, мы призваны учиться в «школе желаний» у волхвов. Прежде всего, эти мудрецы отправляются в путь с восходом звезды, уча нас, что вера – это непрерывное и увлекательное путешествие, всегда в поисках Бога. Прибыв в Иерусалим, волхвы расспрашивают о Младенце: они учат задавать вопросы, исходящие от сердца и от совести, делиться сомнениями и надеждами. Затем волхвы бросают вызов Ироду: этим они говорят, что нужна смелая, пророческая вера, которая не боится противостоять логике власти, сеющей смерть, убивающей бедных и невинных. Возвращаясь домой, волхвы избирают иной путь, обучая нас креативности. Дух Божий всегда творит новое, и это также одна из задач Синода: идти вместе, слушая подсказки Святого Духа и черпая от Него новые способы благовестия тем, кто равнодушен, кто далёк, кто потерял надежду, но ищет то, что нашли волхвы, – «великую радость».

По словам Папы, кульминацией путешествия волхвов стало поклонение Богомладенцу. «Путь веры начинается и свершается только в присутствии Бога», а стремление к Богу возрастает лишь в Его присутствии. «Только Иисус исцеляет наши желания» от диктатуры потребностей, подчеркнул Папа. Сердце заболевает, когда желания совпадают с одними лишь потребностями. Господь же, напротив, возвышает желания человека, очищает от эгоизма, исцеляет их и открывает для любви к Богу и к братьям. По этой причине, отметил Святейший Отец, не будем забывать о Евхаристическом поклонении, дабы Иисус преобразил нас. Подобно волхвам, «будем уверены, что даже в самые тёмные ночи сияет звезда Иисуса, Который приходит, чтобы позаботиться о нашем хрупком человечестве». Давайте направимся к Нему: мир ждёт от верующих нового стремления к небесам, сказал в конце проповеди Папа Франциск.



Источник: Vatican News