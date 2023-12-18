Папа: в Газе убиты мирные жители, «это война, это терроризм»

После молитвы Angelus Папа Франциск вновь призвал к миру на Святой Земле, упомянув об атаке израильтян на латинский приход Святого Семейства в городе Газа, в результате которой погибли две женщины – Нахида и ее дочь Самар.

Святейший Отец с тревогой следит за трагическим развитием конфликта на Ближнем Востоке.

«Я продолжаю получать из Газы весьма удручающие и скорбные вести. Безоружные мирные жители подвергаются бомбардировкам и обстрелам. И это происходит даже на территории прихода Святого Семейства, где нет террористов, а есть семьи, дети, больные и инвалиды, монахини», – подчеркнул Папа, напомнив о трагической гибели матери и дочери, которых на территории прихода убили снайперы, ранив других, а также об обстреле дома Миссионерок милосердия (сестер св. Матери Терезы Калькуттской), в результате которого был уничтожен их генератор.

«Некоторые говорят: ‘Это терроризм, это война’. Да, это война, это терроризм. Вот почему в Писании сказано, что ‘Бог, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье’ (см. Пс 46,9). Помолимся Господу о мире».

В конце обращения Святейший Отец призвал:

«Не будем забывать о наших братьях и сестрах, страдающих от войны в Украине, в Палестине и Израиле и в других зонах конфликтов. Пусть приближающееся Рождество укрепит в нас стремление искать пути, ведущие к миру».



Источник: русская служба Vatican News