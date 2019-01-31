Папа — участникам конференции на Кубе: продвигать культуру встречи

Папа Франциск обратился с посланием к участникам IV Международной конференции «За равновесие мира», которая с 28 по 31 января проходит во Дворце конгрессов в Гаване. Встреча является кульминацией трехлетнего проекта по изучению и продвижению наследия Хосе Марти, выдающегося кубинского писателя, философа и политика.

Святейший Отец отмечает, что перед лицом событий, ставящих под угрозу равновесие нашей цивилизации, люди доброй воли «призваны объединиться и встречаться в рамках инициатив такого рода, в условиях плюрализма, для достижения подлинного человеческого развития». Современный мир нуждается в «продвижении культуры встречи, особенно среди молодёжи».

Цитируя свою энциклику «Laudato si’», Епископ Рима напоминает, что «те, кто работает на благо защиты достоинства людей, могут обрести в христианской вере глубочайшие основания для своей деятельности». Святейший Отец вновь подтверждает свое видение целостной экологии, в которой естественная среда обитания настолько связана с человеческой средой, что решение проблемы экологического упадка возможно лишь посредством преодоления причин деградации человека и общества.

В конце послания Папа выражает надежду, что симпозиум в Гаване внесёт вклад в «становление более братской цивилизации», и призывает участников встречи «искать эффективные альтернативные пути, исходя из идей Хосе Марти, ‘человека света’», — как о нём отозвался святой Иоанн Павел II во время поездки на Кубу в январе 1998 года.

На конференции в Гаване прозвучат доклады и дискуссии на темы межкультурного диалога и мира на земле, о рисках и перспективах новых информационных технологий, о борьбе со всеми формами дискриминации. Участники симпозиума обсуждают общественную роль женских и молодёжных организаций, вопросы новой экономики, вклад религиозных организаций в дело мира, проблемы коренных народов и этнических меньшинств, а также борьбу с употреблением и оборотом наркотиков.

Проведение международных конференций является частью более широкого Проекта международной солидарности имени Хосе Марти, который под эгидой ЮНЕСКО действует с 2003 года.



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News