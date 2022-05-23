Папа: молодёжи нельзя передать то, чего нет в нас самих

В субботу 21 мая Епископ Рима встретился с участниками 46-го Генерального капитула Института братьев христианских школ, которые занимаются образовательной деятельностью в 80 странах. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец поблагодарил монахов за их ответственное служение в духе основателя конгрегации св. Жан-Батиста де ла Салля, отметив, что «постоянная связь с педагогами, с родителями и особенно с детьми и молодёжью – это неиссякаемый источник человечности, несмотря на все тяготы и проблемы».

Школьные братья, по словам Папы, воспитывают в учениках ответственность, креативность, справедливость, мир, взращивают их духовную жизнь, открытость к трансцендентному и созерцание тайны жизни и творения. Апостольство монахов вносит особый вклад в благовестие Церкви: чтобы в людях «изображался Христос» (см. Гал 4,19), к чему призывает апостол Павел.

Папа отметил, что сегодняшний мир переживает чрезвычайную ситуацию в сфере образования, которая усугубляется последствиями пандемии. «Два великих насущных вызова – братство и забота об общем доме – могут быть решены исключительно воспитанием». Поэтому Школьные братья находятся «на передовой», наставляя учеников открытости и культуре заботы об общем благе. Святейший Отец подчеркнул, что молодёжи нельзя передать то, чего нет в нас самих, поэтому христианский педагог «является учителем в той мере, в какой является свидетелем».

В конце встречи Папа заверил Школьных братьев в молитвах и призвал их «быть братьями не только по названию, но и по сути».