Папа: Церковь и мир нуждаются в смелости женщин

7 и 8 марта в Папском Урбанианском университете проходила международная конференция, посвящённая женщинам — Учителям Церкви и небесным покровительницам Европы. Об этом сообщает русская служба Vatican News.

В послании к участникам встречи Святейший Отец обозначил приоритетное направление их исследований: «Сегодняшняя чувствительность мира требует вернуть женщинам достоинство и внутреннюю ценность», которыми их наделил Творец.

В первый день конференции внимание участников было обращено к актуальному наследию святых Терезы Иисуса, Терезы из Лизье и Хильдегарды Бингенской, во второй – святых Бригитты Шведской, Екатерины Сиенской и Терезы Бенедикты Креста.

В своём послании Папа Франциск подчёркивает, что выдающееся учение этих святых «приобретает сегодня новое значение благодаря своей неизменности, глубине и злободневности и в нынешних обстоятельствах несёт свет и надежду нашему раздробленному и дисгармоничному миру».

Всех этих женщин, отмечает Папа, «объединяет свидетельство святой жизни». Пример небесных покровительниц Европы указывает на «некоторые элементы женственности, столь необходимой Церкви и миру: смелость перед лицом трудностей, конкретность, естественную активную предрасположенность к самому прекрасному и человечному по Божьему замыслу, а также пророческую дальновидность в отношении мира и истории, что сделало их сеятелями надежды и созидательницами будущего».

В конце послания Епископ Рима желает, чтобы плоды этой встречи «стали стимулом для продвижения той женской святости, которая делает Церковь и мир плодотворными».

Международную конференцию в Папском Урбанианском университете сопровождала молитва о мире на Украине, о жертвах войны и об обращении человеческих сердец.