Папа: «Цель медицинских исследований — люди, а не доходы»

«Медицина должна ставить на первое место не идеи, методы и проекты, а конкретного человека, пациента, с его историей и опытом — а это поможет исцелить не только тело, но и душу», — сказал Папа Франциск на встрече с представителями Фонда Биомедицинского университета Рима – клинического и научно-исследовательского центра, связанного с движением Opus Dei.

В начале аудиенции, которая состоялась 18 октября, Папа сказал, что он рад познакомиться с руководством Фонда именно в день, когда Церковь празднует литургическую память евангелиста Луки, которого апостол Павел называл «врачом возлюбленным» (Кол 4,14).

По словам Святейшего Отца, каждое учреждение здравоохранения, вдохновленное христианским подходом, должно быть местом, где говорят: «Здесь мы видим не только врачей и пациентов, но и людей, которые приветствуют и помогают друг другу: здесь практикуется терапия человеческого достоинства».

«Лечение без науки бесполезно, так же как и наука без лечения бесполезна. Но зачастую медицинские учреждения ставят прибыль выше потребностей пациентов. Речь идет в том числе о пожилых людях и о тех, кто страдает редкими заболеваниями», — подчеркнул Папа Франциск.

Епископ Рима также затронул вопрос доступа к вакцинам и их распределению. По его словам, необходимо срочно помочь странам с меньшими возможностями, но это следует делать с дальновидными планами, а не только с мотивацией обеспечить их безопасность. «Средства защиты следует раздавать достойно, а не как милостыню», — добавил Папа.

По его словам, «чтобы действительно делать добро, нужно продвигать науку и ее комплексное применение: понимание контекста, правильное лечение, рост культуры здоровья». И в этом настоящая миссия исследовательской медицины.



По материалам Vatican News