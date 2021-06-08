Папа: священники призваны быть пастырями с запахом овец

В полдень 7 июня Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане общину молодых священников-студентов, проживающих в римской коллегии Святого Людовика Французского.

Святейший Отец пригласил пресвитеров – в год, посвященный святому Иосифу, – заново открыть для себя этого «человека веры, нежного отца, образца верности и доверительного упования на Божий замысел». Святой Иосиф учит нас, что «вера в Бога включает в себя и веру в то, что Он может действовать также через наши страхи, хрупкость и слабость». Вместе с Иосифом, подчеркнул Папа, мы призваны вернуться к «простым жестам принятия, нежности, самоотдачи», и для этого нужно противостоять искушению создавать маленькие закрытые группы, критиковать и плохо отзываться о ближних, считая себя лучше и умнее других.

«Священник, – отметил Папа, – это человек, который в свете Евангелия распространяет вокруг себя вкус Бога и передаёт надежду беспокойным сердцам: именно так должно быть». Однако нельзя «отправляться в поле» и применять там университетские теории, не принимая во внимание злободневных реалий, а также вверенных Церковью людей:

«Нужно быть пастырями с запахом овец, людьми, умеющими жить, смеяться и плакать со своим народом, одним словом, общаться с ним. Отбросьте свои предвзятые идеи, мечты о величии, самоутверждение: поставьте Бога и людей в центр ваших повседневных забот».

Папа Франциск призвал священников всегда иметь широкий кругозор, мечтать о Церкви, полностью посвятившей себя служению, о более братском и солидарном мире: для этого нужно не бояться рисковать и идти вперёд со Христом, дающим силы. Вместе с Ним священники могут стать благодарными, подлинными апостолами радости, которая питает миссионерский дух наших времён.



Источник: Vatican News