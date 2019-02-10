Папа – судьям: ваша ответственность выходит за пределы служебных обязанностей

В этом году Итальянское объединение судей отмечает 110-летие со дня основания. По этому случаю судьи съехались в Рим на конференцию «Наша история и взгляд в будущее». Папа принял ее участников на аудиенции в субботу 9 февраля.

«Мы живем в контексте, отмеченном напряженностью и разрывами, — сказал Папа, обращаясь к итальянским судьям, — и они могут ослабить саму основу общественной ткани, ослабляя гражданское сознание многих людей замкнутостью в приватной сфере, которая часто порождает безразличие и становится почвой для роста правонарушений. Отстаивание множества прав, вплоть до третьего и четвертого поколения, связанного с новыми технологиями, часто происходит наряду со скудным осознанием собственных обязанностей и распространением равнодушия по отношению к первостепенным правам многих людей, даже массы людей. Поэтому следует вновь утверждать, с постоянством и решимостью, в поведении и на практике, первоочередность справедливости, незаменимой для корректного функционирования любого сектора общественной жизни, чтобы каждый мог вести спокойную жизнь», — сказал Папа Франциск, отметив, что справедливость относится к «кардинальным добродетелям», потому что в ее осуществлении участвуют остальные добродетели – благоразумие, умеренность и мужество. Добродетель – это не платье, которое можно надевать время от времени, но «то, во что ты постоянно облечен», и она «влияет не только на конкретные решения, но и на цели и намерения. Эта добродетель называется кардинальной, или стержневой, потому что она, подобно стержню, «является опорой и соединяет».

Правосудие должно вершиться «с поспешностью», — сказал далее Папа итальянским судьям, добавив, что он признает «тысячу трудностей», с какими сталкиваются судьи в повседневной работе. Это и нехватка ресурсов для содержания структур и для приема новых сотрудников, и растущая сложность судебных дел. Она вызвана, с одной стороны, «переизбытком законов, что может привести к их наслоению или к столкновению между разными законами, старыми и новыми, национальными и наднациональными; с другой стороны, законодательными пробелами в некоторых важных вопросах, среди которых вопросы, относящиеся к началу и к концу жизни, к семейному праву или к сложной реальности иммиграции. Эти недостатки требуют от судьи принятия ответственности, выходящей за пределы его обычных обязанностей», — подчеркнул Папа. «В наше время, когда так часто происходит подмена правды и мы практически охвачены вихрем быстротечной информации, вам в первую очередь нужно утверждать превосходство реальности над идеей: реальность просто есть, а идея вырабатывается» (EG 231).

Папа призвал судей к милосердию, процитировав апостола Иакова: «Милость превозносится над судом». Эти слова напоминают о необходимости «заботливого взгляда на человека и на его потребности», и именно такой взгляд позволяет «еще вернее понять истину». Правосудие должно быть все более «инклюзивным», то есть внимательным к самым отверженным и к их интеграции: «Поскольку каждому нужно дать то, что ему полагается, нельзя забывать о крайней хрупкости, которая свойственна жизни многих людей, влияя на их выбор».

«Вы гораздо больше, чем чиновники, — сказал в заключение Святейший Отец. – Вы – образец для всех граждан и в особенности для самых юных. Поэтому я рад, что вы помните о тех судьях, которые пострадали и погибли, с верностью исполняя свой долг».

Ольга Сакун

Источник: Vatican News