Папа – судьям: «Если вы не молитесь, можете подавать в отставку». Аудиенция по случаю начала нового судебного года в Ватикане (+ ФОТО)

Главный аспект в служении церковного судьи – это распознавание: Папа подчеркнул это, обращаясь к судьям Римской Роты и затрагивая в особенности матримониальные процессы, а именно определение наличия или отсутствия причин для объявления брака недействительным. Аудиенция состоялась по случаю начала нового судебного года в Апостольской Столице, сообщает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отметил, что недавняя реформа процессов определения несостоятельности брака продиктована милосердием к верным, находящимся в проблемных ситуациях, однако упрощение формальных аспектов этих процессов не следует истолковывать как поощрение несостоятельности брака: это служение, посредством которого верующим «оказывается помощь в понимании истины об их браке и вносится ясность в их понимание собственного статуса, дабы над ним не довлела подолгу тень сомнения». Таким образом, служение церковного судьи заключается в «максимальной защите правды о священных узах». Для этого требуется прежде всего «усердие в поиске справедливости» в процессах по признанию недействительности брака, и это возможно лишь «в свете милосердия», согласно сказанному святым Фомой Аквинским: «Милосердие не отменяет справедливости, но является полнотой справедливости».

Кроме того, судья должен обладать «мужеством и трезвостью», а также полагаться на свет и силу Святого Духа:

«Без молитвы невозможно быть судьей… Если кто-то из вас не молится, пожалуйста, можете подавать в отставку».

Чтобы судебное расследование было объективным, оно подразумевает свободу от всякой предвзятости – как в пользу, так и против признания брака недействительным. Необходимо также помнить, что несостоятельность брака признается не решением суда, а декларацией о наличии либо отсутствии действительного брака, напомнил судьям Римской Роты Папа Франциск.