Папа: справедливость – благородная миссия служения истине

В полдень 8 апреля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента Итальянской Республики Серджо Маттареллу и членов Высшего совета магистратуры Италии. Передает русская служба Vatican News.

По словам Святейшего Отца, этот верховный орган судебной власти призван к благородной и деликатной миссии, поскольку «правосудие осуществляется от имени народа», требующего справедливости; справедливость же нуждается в истине, доверии, верности и чистоте целей.

Согласно Библии, отметил Папа, «правосудие должно осуществляться с милосердием», и – по словам св. Екатерины Сиенской – для исправления других сначала нужно исправиться самому. Осуществляя правосудие, подчеркнул Епископ Рима, нужно видеть перед собой личность преступника, который нуждается в реабилитации; жертву с её болью, которую нужно сопровождать; тех, кто оспаривает права и обязанности; ответственных юристов и в целом каждого гражданина, которого нужно просвещать и информировать:

«Поэтому культура восстановительного правосудия является единственным верным противоядием от мести и забвения, поскольку она направлена на восстановление разорванных связей и позволяет вернуть землю, запятнанную кровью брата. Этот путь следует социальному учительству Церкви, и он указан в энциклике Fratelli tutti в качестве условия братства и социальной дружбы».

Для совершения правосудия, отметил Папа Франциск, нужно возвращаться к духовным и антропологическим корням справедливости, противостоя борьбе за власть, кумовству, различным формам коррупции, халатности и финансовым махинациям. Философская традиция называет справедливость величайшей основной добродетелью, а библейское повествование раскрывает конкретный опыт «справедливого» человека. Суд над Иисусом показателен: народ требует осудить праведника и освободить злодея, на что Пилат даёт согласие, подчеркнул Папа.

«Достоверность свидетельства, любовь к справедливости, авторитет, независимость от других органов власти и лояльный плюрализм позиций являются противоядиями, не позволяющими взять верх политическому влиянию, неэффективности и различного рода нечестности».

Справедливость всегда должна сопутствовать поиску мира, который предполагает истину и свободу, сказал Святейший Отец и призвал юристов всегда руководствоваться чувством справедливости, которое укрепляется солидарностью с жертвами произвола и желанием увидеть зарю царства справедливости и мира.