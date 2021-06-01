Папа: спорт – лекарство от индивидуализма

В понедельник 31 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Итальянской федерации баскетбола, которая в этом году отмечает столетие со дня основания. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращаясь к гостям, Папа отметил, что «отношения между Церковью и миром спорта всегда укреплялись в осознании того, что они по-разному служат целостному росту человека и могут предложить ценный вклад для нашего общества».

Епископ Рима подчеркнул два важных аспекта спортивной деятельности, и первым из них является работа в команде: командные виды спорта всегда объединяют разных людей в борьбе за общую цель. «В этом смысле спорт – это лекарство от индивидуализма нашего общества»: он напоминает «о ценности братства, которое также лежит в основе Евангелия».

Второй аспект, отметил Святейший Отец, – это дисциплина, о которой знают лишь немногие болельщики. Речь идёт о жёстком внутреннем и внешнем распорядке, упорном труде и постоянных, изнурительных тренировках. Такая дисциплина является «учебно-воспитательной школой», особенно для юных поколений: она учит ответственности за себя, за других и за жизнь в целом. Духовная жизнь, отметил Папа, «также нуждается во внутренней дисциплине, состоящей из верности, постоянства и ежедневной молитвы. Без постоянной внутренней тренировки вера рискует угаснуть».

Папа Франциск подчеркнул, что баскетбол «возносит к небесам» и, по словам одного известного в прошлом игрока, «является настоящим вызовом для тех, кто привык жить не отрывая глаз от земли». В конце обращения Епископ Рима пожелал итальянским баскетболистам «помогать молодёжи смотреть вверх», чтобы она никогда не сдавалась: жизнь – это путь, состоящий из поражений и побед.