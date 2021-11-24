Папа: современный гуманизм нуждается в культурах всего мира

Сегодня человечеству нужны не только новые экономические программы или новые антивирусные рецепты, но прежде всего новая гуманистическая перспектива, основанная на библейском Откровении, обогащённая наследием классической традиции, а также размышлениями о человеке, присутствующими в различных культурах.

23 ноября Святейший Отец обратился с видеопосланием к участникам пленарной ассамблеи Папского совета по культуре. В эти дни встреча проходит в Ватикане в виртуальном режиме, что является также знаком времени, отмечает Папа: «В цифровой вселенной всё становится невероятно близким, но лишённым тепла присутствия».

Пандемия COVID-19, по словам Папы, бросила вызов многим принципам, на которых зиждется наша социально-экономическая модель; она выявила хрупкость в личных отношениях, методах работы, социальной жизни и даже в религиозных практиках, включая участие в Таинствах. С новой силой были переформулированы фундаментальные вопросы бытия: о Боге и человеке, подчёркивает Епископ Рима. Поэтому тема пленарной ассамблеи – «Необходимость гуманизма» – действительно злободневна: на данном этапе истории человечества нужны не только новые экономические программы или новые антивирусные рецепты, но прежде всего «новая гуманистическая перспектива, основанная на библейском Откровении, обогащённая наследием классической традиции, а также размышлениями о человеке, присутствующими в различных культурах».

В конце Второго Ватиканского собора, напоминает Папа, святой Павел VI говорил о светском гуманизме того времени, бросившем вызов христианскому мировоззрению. Однако вместо осуждения и порицания Папа Монтини сослался на модель Доброго самарянина, которая легла в основу соборных размышлений, а именно – на «безмерное сочувствие к человеку и его достижениям, к его радостям и надеждам, сомнениям, к его печали и страданиям». С тех пор прошло почти шестьдесят лет, отмечает Папа: светский гуманизм тех дней, в чём-то связанный с тоталитарными идеологиями, теперь уходит в прошлое, но остаётся прежним вопрос: что такое человек, человеческое существо? По-прежнему актуальна соборная конституция Gaudium et spes, призывающая принимать интеллектуальные, духовные и материальные достижения, накопленные в истории в различных областях человеческого познания. Это означает переосмысление присутствия человека в мире в свете гуманистической традиции: человек является служителем жизни, а не её властелином, он – строитель общего блага, наполненного ценностями солидарности и сострадания. Пленарная ассамблея Папского совета по культуре, отмечает Святейший Отец, ставит в центр своих размышлений важные вопросы – основополагающую роль Бога для человеческого существования и вопросы идентичности человека:

«Что значит сегодня быть мужчиной и женщиной как взаимодополняющими личностями, призванными к отношениям? Что означают слова ’отцовство’ и ‘материнство’? В чём заключается специфическое положение человека, которое делает его уникальным и неповторимым по сравнению с машинами и даже с другими видами животных? Каково его трансцендентное призвание? Откуда исходит его призыв строить социальные отношения с другими людьми?»

Священное Писание, отмечает Папа Франциск, предлагает нам основные координаты для изложения антропологии человека в его отношениях с Богом, в совокупности отношений между мужчиной и женщиной, а также в связи со временем и пространством, в которых он существует. Библейский гуманизм в плодотворном диалоге с ценностями классической греческой и латинской мысли породил высокое видение человека, его происхождения и конечной судьбы, его образа жизни на этой земле. «Сплав античной и библейской мудрости остаётся плодотворной парадигмой», – подчёркивает Святейший Отец, и этот гуманизм должен мудро и «в новом творческом синтезе» принять вклад современной гуманистической традиции и других культур. В частности, Папа Франциск напоминает о «целостном видении азиатских культур, находящихся в поисках внутренней гармонии и гармонии с творением», «солидарность африканских культур, чтобы преодолеть чрезмерный индивидуализм, характерный для западной культуры». Не менее важна антропология народов Латинской Америки с её живым чувством семьи и праздника, а также вклад культур коренных народов по всей планете, подчёркивает Папа:

«В этих различных культурах существуют формы гуманизма, который – будучи интегрированным в гуманизм европейский, унаследованный от греко-римской цивилизации и преобразованный христианским видением, – является на сей день лучшим средством решения тревожных вопросов о будущем человечества».



Источник: Vatican News