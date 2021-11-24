Папа: современный гуманизм нуждается в культурах всего мира

Папа: современный гуманизм нуждается в культурах всего мира

Ноябрь 24, 2021

Сегодня человечеству нужны не только новые экономические программы или новые антивирусные рецепты, но прежде всего новая гуманистическая перспектива, основанная на библейском Откровении, обогащённая наследием классической , а также размышлениями о человеке, присутствующими в различных культурах.

23 ноября Святейший Отец обратился с видеопосланием к участникам пленарной ассамблеи Папского совета по культуре. В эти дни встреча проходит в Ватикане в виртуальном режиме, что является также знаком времени, отмечает Папа: «В цифровой вселенной всё становится невероятно близким, но лишённым тепла присутствия».

Пандемия COVID-19, по словам Папы, бросила вызов многим принципам, на которых зиждется наша социально-экономическая модель; она выявила хрупкость в личных отношениях, методах работы, социальной жизни и даже в религиозных практиках, включая участие в Таинствах. С новой силой были переформулированы фундаментальные вопросы бытия: о Боге и человеке, подчёркивает Епископ Рима. Поэтому тема пленарной ассамблеи – «Необходимость гуманизма» – действительно злободневна: на данном этапе истории человечества нужны не только новые экономические программы или новые антивирусные рецепты, но прежде всего «новая гуманистическая перспектива, основанная на библейском Откровении, обогащённая наследием классической традиции, а также размышлениями о человеке, присутствующими в различных культурах».

В конце Второго Ватиканского собора, напоминает Папа, святой Павел VI говорил о светском гуманизме того времени, бросившем вызов христианскому мировоззрению. Однако вместо осуждения и порицания Папа Монтини сослался на модель Доброго самарянина, которая легла в основу соборных размышлений, а именно – на «безмерное сочувствие к человеку и его достижениям, к его радостям и надеждам, сомнениям, к его печали и страданиям». С тех пор прошло почти шестьдесят лет, отмечает Папа: светский тех дней, в чём-то связанный с тоталитарными идеологиями, теперь уходит в прошлое, но остаётся прежним вопрос: что такое человек, человеческое существо? По-прежнему актуальна соборная конституция Gaudium et spes, призывающая принимать интеллектуальные, духовные и материальные достижения, накопленные в истории в различных областях человеческого познания. Это означает переосмысление присутствия человека в мире в свете гуманистической традиции: человек является служителем жизни, а не её властелином, он – строитель общего блага, наполненного ценностями солидарности и сострадания. Пленарная ассамблея Папского совета по культуре, отмечает Святейший Отец, ставит в центр своих размышлений важные вопросы – основополагающую роль Бога для человеческого существования и вопросы идентичности человека:

«Что значит сегодня быть мужчиной и женщиной как взаимодополняющими личностями, призванными к отношениям? Что означают слова ’отцовство’ и ‘материнство’? В чём заключается специфическое положение человека, которое делает его уникальным и неповторимым по сравнению с машинами и даже с другими видами животных? Каково его трансцендентное призвание? Откуда исходит его призыв строить социальные отношения с другими людьми?»

, отмечает , предлагает нам основные координаты для изложения антропологии человека в его отношениях с Богом, в совокупности отношений между мужчиной и женщиной, а также в связи со временем и пространством, в которых он существует. Библейский гуманизм в плодотворном диалоге с ценностями классической греческой и латинской мысли породил высокое видение человека, его происхождения и конечной судьбы, его образа жизни на этой земле. «Сплав античной и библейской мудрости остаётся плодотворной парадигмой», – подчёркивает Святейший Отец, и этот гуманизм должен мудро и «в новом творческом синтезе» принять вклад современной гуманистической традиции и других культур. В частности, напоминает о «целостном видении азиатских культур, находящихся в поисках внутренней гармонии и гармонии с творением», «солидарность африканских культур, чтобы преодолеть чрезмерный индивидуализм, характерный для западной культуры». Не менее важна антропология народов Латинской Америки с её живым чувством семьи и праздника, а также вклад культур коренных народов по всей планете, подчёркивает Папа:

«В этих различных культурах существуют формы гуманизма, который – будучи интегрированным в гуманизм европейский, унаследованный от греко-римской цивилизации и преобразованный христианским видением, – является на сей день лучшим средством решения тревожных вопросов о будущем человечества».


Источник: Vatican News

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