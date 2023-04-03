Папа совершит Мессу Вечери Господней в римской тюрьме

Во второй раз с начала понтификата Папа Франциск начнёт Пасхальное триденствие вместе с несовершеннолетними заключёнными: в Великий четверг он омоет им ноги в той же колонии, где десять лет назад, в первые недели после своего избрания он совершил этот смиренный обряд, сообщает Vatican News.

По словам директора Зала печати Ватикана Маттео Бруни, в Великий четверг Папа Франциск посетит римскую тюрьму для несовершеннолетних Казаль-дель-Мармо, где возглавит Святую Мессу Вечери Господней. Это богослужение, которое состоится вечером 6 апреля, будет совершено в частной форме.

Согласно коммюнике пресс-службы Святейшего Престола, литургия будет транслироваться в прямом эфире ватиканскими СМИ.