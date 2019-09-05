Папа скорбит в связи со смертью кардиналов Эчегарая и Родригеса

Вечером 4 сентября во Франции скончался 96-летний кардинал Роже Эчегарай, бывший председатель Папского Совета «Справедливость и Мир» и Папского Совета Cor Unum. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Французский иерарх был одним из самых близких соратников Папы Римского Иоанна Павла II, способствовал миссиям примирения во всём мире, диалогу и экуменизму. В 1986 году кардинал Эчегарай организовал историческую межрелигиозную встречу в Ассизи. Похороны иерарха пройдут в следующий понедельник в Кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии в Байонне.

Днём ранее, 3 сентября, Господь призвал к Себе столетнего колумбийского кардинала Хосе Пимьенто Родригеса, архиепископа на покое Манисалеса. Иерарх участвовал в четырёх сессиях Второго Ватиканского Собора, в Генеральных конференциях епископата Латинской Америки, возглавлял Епископскую конференцию Колумбии, внёс большой вклад в дело мира и социального развития своей страны.

Папа Франциск с глубокой скорбью воспринял известия о кончине кардиналов, сообщает директор Ватиканского зала печати Маттео Бруни: «Во время Святой Мессы, совершённой в резиденции Апостольской нунциатуры в Мапуту, в Мозамбике, Папа вознёс молитвы о французском кардинале, человеке диалога и мира, и о кардинале Пимьенто, который скончался 3 сентября».

Со смертью Роже Эчегарая и Хосе Пимьенто Родригеса Коллегия кардиналов состоит из 213 иерархов, из которых 118 избирателей и 95 без права голоса.