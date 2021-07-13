Папа скорбит о смерти кардинала Монсенгво

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования в связи со смертью конголезского кардинала Лорана Монсенгво Пасиньи. Архиепископ на покое епархии Киншасы скончался 11 июля в Версале в возрасте 81 года. В начале июля кардинал был срочно доставлен во Францию после ухудшения состояния здоровья.

В телеграмме на имя кардинала Фридолина Амбонго Безунгу Святейший Отец выражает сердечные соболезнования духовенству, монашествующим и мирянам епархий Инонго, Кисангани и Киншасы, которые возглавлял Монсенгво Пасинья. Епископ Рима возносит молитвы Небесному Отцу милосердия, дабы Он принял в светлый покой «этого экзегета, учёного, человека глубокой духовности и пастыря, посвятившего себя служению Церкви»:

«Внимательный к нуждам верующих, полный мужества и решимости, – пишет Папа, – кардинал Монсенгво посвятил свою священническую и епископскую жизнь инкультурации веры и особенной заботе о бедных, воплотив таким образом пророческую миссию Церкви. Он любил справедливость, мир и единство и был глубоко привержен целостному человеческому развитию в Демократической Республике Конго. Кардинал Монсенгво пользовался большим уважением и вниманием в церковной, общественной и политической жизни страны и всегда упорно трудился во имя диалога и примирения своего народа».

Епископ Рима с благодарностью отзывается о конголезском кардинале, ставшем в последние годы его верным и близким соратником, «постоянно вносившим свой вклад в жизнь Вселенской Церкви». В 2013 году Папа Франциск ввёл африканского иерарха в первый состав Совета кардиналов (С8), созданного для изучения реформы Римской Курии и помощи Папе Римскому в управлении Вселенской Церковью.

В конце послания Святейший Отец преподаёт утешительное апостольское благословение епископам, священникам, монашествующим, родным и близким новопреставленного кардинала и всем, кто примет участие в его похоронах.

Со смертью Лорана Монсенгво Пасиньи Коллегия кардиналов насчитывает 221 иерарха, из которых 124 избирателя и 97 без права голоса.



Источник: Vatican News