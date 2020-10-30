Папа скорбит о смерти кардинала Фернандеса

Папа Франциск выразил глубокую скорбь в связи с кончиной 88-летнего малайзийского кардинала Энтони Сотера Фернандеса, который скончался 28 октября в Куала-Лумпуре из-за онкологического заболевания.

В послании соболезнований на имя поместного архиепископа Джулиана Леу Бенг Кима Святейший Отец с благодарностью вспоминает щедрое церковное служение первого кардинала Малайзии и его давнюю приверженность продвижению экуменизма и межрелигиозного диалога. Папа выражает соболезнования всей архиепархии Куала-Лумпура, подчёркивая, что новопреставленный иерарх был верным свидетелем Евангелия:

«Я присоединяюсь к вам в молитве о его вечном упокоении. Всем, кто оплакивает смерть новопреставленного кардинала в верной надежде на воскресение, я преподаю апостольское благословение как залог утешения и мира в Иисусе Христе, Спасителе нашем», – пишет Святейший Отец.

Кардинал индийского происхождения был одним из главных героев исторического «аджорнаменто» 1976 года, когда все епископы и священники Малайзии впервые собрались, чтобы разработать пастырский план в свете Второго Ватиканского собора.

Похороны Энтони Сотера Фернандеса состоятся утром 31 октября в кафедральном соборе малайзийской столицы.



Источник: Vatican News