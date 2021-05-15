Папа: скауты призваны трудиться ради более «экстравертной» Церкви

Утром 14 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегацию Объединения скаутских отрядов Франции (SUF), которые в этом году отмечают 50-летие своего основания. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Юные скауты, отметил Папа, являются главными действующими лицами евангелизации и созидания общества, которое сегодня страдает от деградации человеческих отношений и отсутствия убедительных примеров для молодёжи. Ситуация становится ещё более шаткой из-за санитарного кризиса, который сократил возможности братских встреч и завязывания новых дружеских отношений. Перед лицом нынешних трудностей, подчеркнул Святейший Отец, «скаутское движение – это для молодых людей знак поддержки, ибо оно побуждает мечтать, действовать и смело смотреть в будущее с надеждой».

Старшие скауты сопровождают младших, терпеливо помогая им раскрывать и реализовать дарованные Богом таланты; они живут «реальными человеческими отношениями, а не только виртуальными», особенно в том возрасте, когда формируются характер и личность. Папа Франциск благодарен скаутским супружеским парам, которые показывают молодым собратьям красоту брака.

Скауты всегда готовы служить другим и призваны трудиться ради более «экстравертной» Церкви и более человечного мира, ибо их корни – в евангельских ценностях и убеждениях, в открытости к другим людям. Благодаря особому отношению к природе они показывают миру, что уважение к ближним и окружающей среде идут рука об руку.

Святейший Отец призвал французских скаутов быть активными христианами, умеющими мечтать и не замыкаться в себе из-за эгоизма мира сего: Господь хочет видеть в них бесстрашных миссионеров «где бы они ни находились, особенно среди ровесников, на улице, в спорте, на прогулках с друзьями, в волонтёрских начинаниях и на работе», – сказал Епископ Рима:

«Всегда и везде делитесь радостью Евангелия, которая даёт вам жизнь! Господь хочет, чтобы вы были Его учениками, излучали свет и надежду: Он рассчитывает на вашу смелость, мужество и энтузиазм».

Папа Франциск поблагодарил скаутские отряды Франции за их пятидесятилетнее свидетельство служения братьям и Церкви, которую они поддерживают прежде всего своими молитвами.

В конце аудиенции Святейший Отец вверил гостей материнской защите Пресвятой Девы Марии, призвал на них апостольское благословение и попросил молиться о нём самом.