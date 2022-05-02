Папа: семья исцеляет и возвышает всё человечество

В конце апреля Папа Франциск встретился с участниками пленарного заседания Папской академии общественных наук, посвящённого теме семьи, передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к учёным, Святейший Отец отметил, что нынешние затяжные кризисы и социальные изменения сказываются на условиях жизни семей во всём мире. На это следует ответить, «заново открыв ценность семьи как первоисточника социального порядка, жизненной ячейки братского общества, способного позаботиться об общем доме».

Семья почти всегда находится на вершине шкалы ценностей разных народов, ибо она вписана в саму природу женщины и мужчины: в этом смысле брак и семья не являются чисто человеческими институтами, отметил Папа.

«Однако, если эта ценность реализуется в индивидуалистическом порядке, в сугубо частной сфере – как это отчасти происходит на Западе, – семья может быть изолирована и фрагментирована в контексте общества. Таким образом утрачиваются социальные функции семьи среди людей и в обществе, особенно в отношении самых слабых, например, детей, инвалидов, несамостоятельных стариков».

Поэтому нужно осознать: семья полезна для общества, поскольку является отношениями, основанными на «совокупности совершенства», по выражению св. Павла (см. Кол 3,12-14). Действительно, человек создан по образу и подобию Бога, Который есть любовь (см. 1 Ин 4,8,16). «Взаимная любовь между мужчиной и женщиной является отражением абсолютной и неизменной любви, которой Бог любит человека, предназначенного к плодотворности и реализации всеобщего общественного порядка и заботы о творении».

Благо семьи зиждется на верной любви, доверии, сотрудничестве, взаимности, становясь источником многих благ и отношений для общества: эту совершенную связь можно назвать специфическим «социальным геном», подчеркнул Папа.

Ссылаясь на апостольское увещание Amoris laetitia, Епископ Рима отметил, что семья – это место приятия, особенно в отношении уязвимых или нетрудоспособных родственников; она является «главным противоядием от бедности, как материальной, так и духовной», «первым садовником для дерева безвозмездности», поэтому во всех странах необходимо продвигать социальную, экономическую и культурную политику, дружественную к семье. По словам Папы Франциска, существуют определённые условия для того, чтобы заново открыть красоту семьи: во-первых, нужно «удалить из мысленного взора ‘катаракту’ идеологий, которые мешают нам видеть реальность». Во-вторых, вернуться к взаимосвязи между естественным и сакраментальным браком. Третьим условием является осознание того, что благодать «социального» Таинства, каким является брак, будучи закваской для братства, исцеляет и возвышает человеческое общество. «Вся совместная жизнь супругов, вся сеть отношений, сплетающаяся между ними, с их детьми и с миром, будет насыщена и укреплена благодатью Таинства, проистекающей из тайны Воплощения и Пасхи, в которой Бог выразил всю Свою любовь к человечеству и тесно соединился с ним» (Amoris laetitia, 74).

В конце речи Святейший Отец ещё раз выразил признательность Папской академии общественных наук за её труды и заверил учёных в своей молитвенной памяти.